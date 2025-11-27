Ebru Gündeş’in eski eşiyle anılmıştı! Elif Buse Doğan’dan özel hayat itirafı geldi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir ile adı anılan Elif Buse Doğan, çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Doğan’dan özel hayatına dair samimi bir itiraf geldi.
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girdi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıkladı. Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından ise Murat Özdemir'in adı Elif Buse Doğan ile anılmaya başlandı. Hatta bu söylentiler yasak aşk iddialarını da beraberinde getirdi.
Elif Buse Doğan'dan Çok Net Yanıt 📢
Bunun üzerine Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm"
Elif Buse Doğan, daha sonra yaptığı açıklamada da "Bu konuyla ilgi Instagram'dan açıklama yaptım. Yaklaşık 20 gündür tanıştığım biri öyle yazılanlar gibi durumlar söz konusu değil. Bu konuyla ilgi çok konuşulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Özel Hayat İtirafı❤️
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Feyyaz Şerifoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir davette objektiflere yansıyan Elif Buse Doğan, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Elif Buse Doğan’dan özel hayat itirafı!
Doğan "Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım" dedi.
Ne Olmuştu?
Elif Buse Doğan'ın geçen günlerde de de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Haziran ayında da bu aşk iddiası haberlere yansımıştı.
Ünlü şarkıcı "Çağrı ile birlikte çalışıyoruz. Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık" diyerek yalanlamıştı.