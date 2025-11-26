Hande Erçel’den küçük hayranı için korumalara sert çıkış!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Moskova’daki film galasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına sert müdahale eden korumalara tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun tavrı kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle dikkat çeken Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Küçük Hayrana Müdahale 😲
Ünlü oyuncu, film galası için gittiği Moskova'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranlara sert müdahale eden korumaları fark eden Erçel, duruma müdahale ederek "Hey hey hey. Stop" diyerek tepki gösterdi.
Sosyal Medyada Gündem Oldu 💬
Erçel'in bu tavrı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hayranları hem oyuncunun korumasına hem de oyuncunun sert ama adil tepkisine yorum yağdırdı. Erçel, profesyonelliği ve hayranlarına gösterdiği özenle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
İşte o anlar...