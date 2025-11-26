PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel’den küçük hayranı için korumalara sert çıkış!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Moskova’daki film galasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına sert müdahale eden korumalara tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun tavrı kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hande Erçel’den küçük hayranı için korumalara sert çıkış!

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle dikkat çeken Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Küçük Hayrana Müdahale 😲

Ünlü oyuncu, film galası için gittiği Moskova'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranlara sert müdahale eden korumaları fark eden Erçel, duruma müdahale ederek "Hey hey hey. Stop" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal Medyada Gündem Oldu 💬

Erçel'in bu tavrı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hayranları hem oyuncunun korumasına hem de oyuncunun sert ama adil tepkisine yorum yağdırdı. Erçel, profesyonelliği ve hayranlarına gösterdiği özenle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o anlar...

Hande Erçel küçük hayranına sahip çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman'dan "rapor" bilgilendirmesi
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
İdefix
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Trump ve Selman arasında İsrail krizi! Beyaz Saray'daki görüşmenin perde arkası
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
3600 günle emekli olabilir miyim? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı!
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...