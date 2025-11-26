Hande Erçel’den küçük hayranı için korumalara sert çıkış!

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle dikkat çeken Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Küçük Hayrana Müdahale 😲 Ünlü oyuncu, film galası için gittiği Moskova'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranlara sert müdahale eden korumaları fark eden Erçel, duruma müdahale ederek "Hey hey hey. Stop" diyerek tepki gösterdi.