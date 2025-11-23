İzmir’de ışıltı fırtınası: Ece Gürsel gelinlik ve abiyelerde göz kamaştırdı!

İZMIR, gelinlik ve abiye dünyasının kalbi Wedgala Wedding Fashion Show'un 2. gününde yine şıklık ve ışıltıya doydu. Ünlü manken Ece Gürsel, özel olarak tasarlanan gelinlik ve abiye kıyafetlerle podyumda yürüdü.

