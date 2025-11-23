Ekin Türkmen’den samimi itiraf: Set keyifli ama aşk hayatımda kimse yok!

Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yeni yayınlanacak Organize İşler Karun Hazinesi projesi hakkında konuşan Türkmen, set ortamının oldukça keyifli geçtiğini söyleyerek, "Böyle değerli isimlerle çalışmak büyük bir gurur" dedi. Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise, ''Hayatımda kimse yok, hala yalnızım. Bir arayış içinde de değilim'' dedi.

