Demet Akalın isyan etti: Kiracı yüzünden evi değerinin altında sattı!

POPÇU Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 dairesinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etmişti. O dönemlerde mankenlik yaptığını, 12 saat ayakta beklediğini ve insanlara yaka iğnesi takarak para kazandığını belirten ve Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli aldığını belirten Akalın, evin güncel bedelini alamadığını ifade ederek evini değerinin çok altında bir rakama sattığını söylemişti. Akalın, "Kiracı yüzünden geçen yıl evi yok paraya sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam" ifadelerini kullandı.

