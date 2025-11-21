PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Ali Erbil fenalaştı! Rahatsızlığı nüksedince doktorlar evine geldi

Kaçış sendromu yeniden nükseden Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil'e evine çağrılan doktor tarafından müdahale edildi. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi üzerine evinde fenalaşarak sevenlerini endişelendirdi.

Yaşadığı ani rahatsızlık sonrası Erbil'in evine doktor çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü isim kontrol altına alındı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Evinde istirahate alınan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir.

Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir.

Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. Hastalık ülkemizde ve dünyada çok nadir olarak görülmekle birlikte bilinen kesin bir kaçış sendromu tedavisi yoktur.

