İsmail Yüksek’ten sürpriz paylaşım: Biricik aşkıyla romantik poz!

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın yıldızı İsmail Yüksek, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Esin Matraş ile romantik karesini sosyal medyada paylaştı.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 26 yaşındaki başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, özel hayatıyla da gündeme geldi.

Uzun süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Esin Matraş ile romantik bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yüksek, akşam yemeği sırasında çekilen kareyi beyaz kalp emojisiyle paylaşarak duygularını ifade etti. Fotoğraf kısa sürede beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.

İşte İsmail Yüksek'in o paylaşımı...

