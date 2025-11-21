İsmail Yüksek’ten sürpriz paylaşım: Biricik aşkıyla romantik poz!

Fenerbahçe 'nin ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 26 yaşındaki başarılı futbolcusu İsmail Yüksek , özel hayatıyla da gündeme geldi.

Uzun süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Esin Matraş ile romantik bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yüksek, akşam yemeği sırasında çekilen kareyi beyaz kalp emojisiyle paylaşarak duygularını ifade etti. Fotoğraf kısa sürede beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.