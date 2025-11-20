PODCAST CANLI YAYIN

Sibel Can ile Hakan Ural’ın torunu Lina’nın kırkı çıktı! Melisa Ural o anları paylaştı

Bir z amanlar magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural'dan olan torunları Lina'nın kırkı çıktı. Melisa Ural, minik Lina'nın yeni karelerini paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Magazin dünyasında döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sibel Can ve Hakan Ural, 1988'de evlenerek Engincan ve Melisa adını verdikleri iki çocuk sahibi olmuştu. Çift, 1999'da ayrılmış olsa da aile bağları çocukları üzerinden sürmeye devam etti.

AİLEYE YENİ ÜYE

Ailenin büyük oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile görkemli bir düğünle evlendi. Çift, geçtiğimiz haftalarda doğum için ABD'yi tercih etti ve ilk bebeklerini burada kucaklarına aldı.

Dünyaya gelen kızlarına Lina adını veren Engincan Ural ile Merve Kaya Ural, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşarken hem Sibel Can hem de Hakan Ural torun sevincine kavuştu.

Ailenin yeni üyesi Lina'nın 40 günlük süreci de tamamlandı. Engin Can Ural'ın kardeşi Melisa Ural, 40'ı çıkan yeğeni Lina'nın son halini Instagram hesabından paylaştı.

Mevlitten detaylar dikkat çekerken Melisa Ural'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ÖZEL DİKİM ELBİSE!

Minik Lina'ya babaannesi Sibel Can'ın tasarımcısından özel bir elbise diktirildiği ortaya çıktı. Elbiseyi gören sosyal medya kullanıcıları "Babaannesi gibi süslü püslü olacak" yorumunda bulundu.

HAKAN URAL'DAN DEDE TORUN-GEZMESİ

Öte yandan torun sevinci yaşayan Hakan Ural da geçtiğimiz günlerde minik Lina'yı gezdirdiği anları Instagram hesabında yayınlamıştı. Ural'ın içleri ısıtan karesi büyük beğeni toplamıştı.

AŞK GEÇMİŞİ
Torun sevinci yaşayan Hakan Ural ile Sibel Can'ın özel hayatları ve aile yaşantıları da bir kez daha gündeme geldi.

Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan ve boşanmalarından sonra da uzun süre gündemde kalan ikili, biten evliliklerinin ardından bambaşka hayatlar yaşadı.

Hakan Ural ile 1999 senesinde yollarını ayıran Sibel Can, Sulhi Aksüt ile 2000 yılında dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının 2010'da son bulan bu evliliğinden Emir adında bir oğlu daha oldu.

Hakan Ural ise 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve "üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı.

İkili, oğullarının düğününde verdikleri aile pozuyla örnek bir davranış sergilemişti.

