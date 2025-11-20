Sibel Can ile Hakan Ural’ın torunu Lina’nın kırkı çıktı! Melisa Ural o anları paylaştı

Magazin dünyasında döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sibel Can ve Hakan Ural, 1988'de evlenerek Engincan ve Melisa adını verdikleri iki çocuk sahibi olmuştu. Çift, 1999'da ayrılmış olsa da aile bağları çocukları üzerinden sürmeye devam etti.

AİLEYE YENİ ÜYE Ailenin büyük oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile görkemli bir düğünle evlendi. Çift, geçtiğimiz haftalarda doğum için ABD'yi tercih etti ve ilk bebeklerini burada kucaklarına aldı.