Adam grubunun vokalisti Mykhailo Klymenko’nun yaşam savaşı: Komaya girdi!

Adam grubunun vokalisti Mykhailo Klymenko, tüberküloz menenjit nedeniyle iki aydır tedavi görmesine rağmen iyileşme göstermedi. Ünlü sanatçının komaya girdiği haberi, eşi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. İşte detaylar...

Ukraynalı müzik grubu Adam'ın vokalisti Mykhailo Klymenko'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. "Dance with Me Slowly" ve "Au Au" gibi şarkılarla ününü ülke sınırlarının dışına taşımayı başaran sanatçı, tüberküloz menenjit teşhisiyle yaklaşık iki ay önce hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumundaki kötüleşme üzerine yoğun bakıma alınan Klymenko'nun tedaviye yanıt vermediği ve komaya girdiği öğrenildi.

Acı gelişmeyi sanatçının eşi Oleksandra Klymenko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, Mykhailo Klymenko'nun hastanedeki son durumuna ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.

Beyin zarlarını etkileyen nadir ve kritik bir hastalık olan tüberküloz menenjitle mücadele eden Klymenko'nun tedavisinin devlet yetkilileri tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

Ünlü sanatçının ailesi, Mykhailo Klymenko'nun hayranlarından dua istedi.

