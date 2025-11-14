"Taşacak Bu Deniz" dizisine İlve karakteriyle katılan Berna Koraltürk, biyografisi merak ediliyor. Peki Taşacak Bu Deniz İlve kim? Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
BERNA KORALTÜRK KİMDİR?
"Taşacak Bu Deniz" dizisinde İlve karakterini canlandıran Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde eğitim alan oyuncu, ekran macerasına 2011 yılında rol aldığı Bizim Yenge dizisiyle başlamıştır.
Bu ilk deneyimin ardından Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah Neriman, İşler Güçler, Baba Candır ve Yok Artık 2 gibi birçok farklı yapımda yer alarak kariyerini çeşitlendirmiştir.