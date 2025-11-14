PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Seyirciler, “Taşacak Bu Deniz İlve kimdir, gerçek adı ne?” sorularına yanıt arıyor. Her Cuma yeni bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisine Berna Koraltürk dahil oldu. Peki Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler…

"Taşacak Bu Deniz" dizisine İlve karakteriyle katılan Berna Koraltürk, biyografisi merak ediliyor. Peki Taşacak Bu Deniz İlve kim? Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde İlve karakterini canlandıran Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde eğitim alan oyuncu, ekran macerasına 2011 yılında rol aldığı Bizim Yenge dizisiyle başlamıştır.

Bu ilk deneyimin ardından Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah Neriman, İşler Güçler, Baba Candır ve Yok Artık 2 gibi birçok farklı yapımda yer alarak kariyerini çeşitlendirmiştir.

Koraltürk, TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Denizde, Gezep karakterinin ikizi İlve rolüyle izleyici karşısına çıkarak ekranlara geri dönmüştür. 36 yaşındaki oyuncu, özellikle Baba Candır dizisinde canlandırdığı Ece Güney karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Hem dram hem komedi türündeki projelerde rol alan Koraltürk, 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evlenmiş, ancak evliliği bir süre sonra sona ermiştir.

Berna Koraltürk'ün yer aldığı bazı yapımlar:

Bizim Yenge (2011)

Dedemin Dolabı (2012)

Her Sevda Bir Veda (2014)

Ah Neriman (2014)

Baba Candır (2015–2017)

Yok Artık 2 (2016)

Kardeşim İçin Der'a (2018)

Vurgun (2019)

Nalan (2022)

Aşkımız Yeter (2023)

Taşacak Bu Deniz (2025–devam ediyor)

