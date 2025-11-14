Taşacak Bu Deniz İlve kim? Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

(Kaynak: Sosyal medya)

Koraltürk, TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Denizde, Gezep karakterinin ikizi İlve rolüyle izleyici karşısına çıkarak ekranlara geri dönmüştür. 36 yaşındaki oyuncu, özellikle Baba Candır dizisinde canlandırdığı Ece Güney karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Hem dram hem komedi türündeki projelerde rol alan Koraltürk, 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evlenmiş, ancak evliliği bir süre sonra sona ermiştir.