Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu

Yasemin Yürük, İstanbul’a dönmeden önce verdiği kısa molada büyük bir talihsizlik yaşadı. Telefonu denize düşünce panikle suya atlayan ünlü isim, o anları takipçileriyle paylaştı. Yürük’ün yaşadığı aksilik ve denizden telefon kurtarma çabası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Eski Hepsi grubunun sevilen üyelerinden Yasemin Yürük, İstanbul'a dönmeden önce sahilde arkadaşıyla kahve molası verdiği sırada talihsiz bir olay yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya

Elindeki telefonu bir anda kayarak denize düşünce büyük şaşkınlık yaşayan Yürük, hiç düşünmeden suya atladı.

Kaynak: Sosyal medya

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan ünlü isim, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve içelim dedik, telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım ama şifrelerimi hatırlamıyorum" diyerek hem şaşkınlığını hem de yaşadığı küçük paniği takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Yürük, denize girip telefonunu kurtarmaya çalıştığı anları da yine Instagram hesabından yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya

Arkadaşı tarafından kaydedilen videoda ünlü ismin suya girip telefonunu aradığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medya

Yürük'ün bu anları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve eğlenceli yorumlar aldı.

