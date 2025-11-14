Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu

Eski Hepsi grubunun sevilen üyelerinden Yasemin Yürük , İstanbul 'a dönmeden önce sahilde arkadaşıyla kahve molası verdiği sırada talihsiz bir olay yaşadı.

Elindeki telefonu bir anda kayarak denize düşünce büyük şaşkınlık yaşayan Yürük, hiç düşünmeden suya atladı.

Kaynak: Sosyal medya

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan ünlü isim, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve içelim dedik, telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım ama şifrelerimi hatırlamıyorum" diyerek hem şaşkınlığını hem de yaşadığı küçük paniği takipçileriyle paylaştı.