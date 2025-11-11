PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Ali Erbil'den Fatih Ürek açıklaması: İlk beni aradı!

Mehmet Ali Erbil, kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Mehmet Ali Erbil, “Şu anda beklemedeyiz” dedi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi 20 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda entübe edilen 59 yaşındaki şarkıcının tedavisi halen devam ediyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil, doktorun ilk kendisini aradığını belirtti.

Erbil, "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren 59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor.

