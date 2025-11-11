Mehmet Ali Erbil'den Fatih Ürek açıklaması: İlk beni aradı!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek , 15 Ekim'de evinde rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi 20 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda entübe edilen 59 yaşındaki şarkıcının tedavisi halen devam ediyor.

Fatih Ürek 'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil , doktorun ilk kendisini aradığını belirtti.

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Erbil, "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var" ifadelerini kullandı.