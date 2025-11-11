İyi ki doğdun sen! Gül Sunal’dan Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal’a duygu yüklü paylaşım

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyada yayımlanan mesajında Gül Sunal, "Kemaaaaallllll!!!! Bak evlendiğimiz sene (1975) ilk defa doğum gününü kutlamıştık ya. İşte tam 50 sene geçmiş... Ne çok seversin doğum günü kutlamayı... Biz hep kutluyoruz tamam mı? İyi ki doğdun sen..." ifadelerini kullandı.