İyi ki doğdun sen! Gül Sunal’dan Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal’a duygu yüklü paylaşım

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de "Balalayka" filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etmişti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, geride unutulmaz filmleri ve milyonların sevgisini bıraktı.
Sunal, tüm sevenleri gibi 30 Nisan 1975'te dünyaevine girdiği eşi Gül Sunal tarafından da hala büyük bir özlemle anılıyor.
Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hem eşinin doğum gününü kutladı hem de 50 yıllık sevgi dolu anılarını takipçileriyle paylaştı.