Gül Sunal, merhum eşi Kemal Sunal’ı doğum gününde duygusal bir mesajla andı. Paylaşımında “Tam 50 sene geçmiş... İyi ki doğdun sen” diyerek hem özlemini hem de sevgisini takipçileriyle paylaştı.

İyi ki doğdun sen! Gül Sunal’dan Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal’a duygu yüklü paylaşım

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de "Balalayka" filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etmişti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, geride unutulmaz filmleri ve milyonların sevgisini bıraktı.

Sunal, tüm sevenleri gibi 30 Nisan 1975'te dünyaevine girdiği eşi Gül Sunal tarafından da hala büyük bir özlemle anılıyor.

Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hem eşinin doğum gününü kutladı hem de 50 yıllık sevgi dolu anılarını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada yayımlanan mesajında Gül Sunal, "Kemaaaaallllll!!!! Bak evlendiğimiz sene (1975) ilk defa doğum gününü kutlamıştık ya. İşte tam 50 sene geçmiş... Ne çok seversin doğum günü kutlamayı... Biz hep kutluyoruz tamam mı? İyi ki doğdun sen..." ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerini duygulandırdı. Gül Sunal'ın mesajı, usta oyuncunun unutulmaz mirası ve sevenleri için anlamlı bir anı niteliği taşıdı.

