PODCAST CANLI YAYIN

İlayda Alişan biricik aşkı Oğulcan Engin’le evleniyor mu? Müstakbel kayınpederi Sinan Engin açıkladı

Seda Sayan’ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, bir süre önce oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili, son dönemlerde evlilik iddialarıyla konuşuluyordu. Sinan Engin “Evlenecekler mi” sorusuna açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlayda Alişan biricik aşkı Oğulcan Engin’le evleniyor mu? Müstakbel kayınpederi Sinan Engin açıkladı

Oyuncu İlayda Alişan ile işletmeci Oğulcan Engin'in ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. 2025 yılının başında aşklarını duyuran çiftin evlilik hazırlığında olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

'Ateş Kuşları', 'Masumiyet' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çiftin sosyal medyadan paylaştığı kalp emojili fotoğraflar, takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir süredir "Evlilik var mı?" sorusuyla gündeme gelen çifte dair açıklama ise sonunda Sinan Engin'den geldi. Ünlü spor yorumcusu, Snob Magazin kameralarına yaptığı açıklamada oğlunun planlarıyla ilgili şunları söyledi: "İnsanlar kendileri karar versin. Önemli olan kararları, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan'ın da sağ solu belli olmaz"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oğlunun sevgilisi İlayda Alişan hakkında da konuşan Engin, "İlayda'da da kızımız, çok seviyoruz onu" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" derken "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da ben de kıskancım. Gereksiz değil ama" yanıtını vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oğulcan Engin ise "Huylarınız benziyor mu?" sorusu üzerine "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" diye konuşmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı canlı yayında duyurdu: 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
D&R - E-TİCARET
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
D&R
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
İdefix
Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi: Personel kazan kaldırdı!
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı: Hak eden kazanacak!
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları
Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci