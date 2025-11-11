İlayda Alişan biricik aşkı Oğulcan Engin’le evleniyor mu? Müstakbel kayınpederi Sinan Engin açıkladı

Oyuncu İlayda Alişan ile işletmeci Oğulcan Engin'in ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. 2025 yılının başında aşklarını duyuran çiftin evlilik hazırlığında olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya 'Ateş Kuşları', 'Masumiyet' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çiftin sosyal medyadan paylaştığı kalp emojili fotoğraflar, takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.