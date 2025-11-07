PODCAST CANLI YAYIN

Sibil Çetinkaya 20 günlük hastane sürecinin ardından evine dönüyor! İşte son durumu...

Fenomen Sibil Çetinkaya, 20 gündür tedavi gördüğü hastaneden evine dönüyor. Bağışıklık sistemi kaynaklı bir sağlık sorunu yaşayan Çetinkaya, sürecin kolay olmadığını belirterek hemşire eşliğinde evde tedaviye başlayacağını açıkladı. Güzel haberi paylaşan ünlü isim, iyileşme sürecinin ardından “bomba gibi döneceğini” söyledi. İşte detaylar...

Son dönemde paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde olan Sibil Çetinkaya, 20 gündür tedavi gördüğü hastaneden evine geçiş yapıyor. Ziyaretçi yasağı nedeniyle sevenlerinden uzak kalan fenomen isim, sağlık durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Daha önce yaptığı açıklamada "Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik" ifadelerini kullanan Çetinkaya, sürecin kolay geçmediğini ifade etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, hastanede geçirdiği süreci değerlendirirken, "Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan, çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah'ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için; en iyi hocalar, en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çetinkaya, sağlık ekibi eşliğinde evde tedaviye başlayacağını duyurdu ve sevenlerine müjdeyi verirken, "Güzel haberi vereyim; hemşire ile birlikte evden tedaviye geçiş yapıyoruz. Artık ailende evine olacağım. Henüz iyileşmeme var ama bomba gibi döneceğim" sözlerini paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

