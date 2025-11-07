Sibil Çetinkaya 20 günlük hastane sürecinin ardından evine dönüyor! İşte son durumu...

Son dönemde paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde olan Sibil Çetinkaya, 20 gündür tedavi gördüğü hastaneden evine geçiş yapıyor. Ziyaretçi yasağı nedeniyle sevenlerinden uzak kalan fenomen isim, sağlık durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı.
Daha önce yaptığı açıklamada "Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik" ifadelerini kullanan Çetinkaya, sürecin kolay geçmediğini ifade etti.
Ünlü isim, hastanede geçirdiği süreci değerlendirirken, "Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan, çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah'ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için; en iyi hocalar, en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.