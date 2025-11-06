PODCAST CANLI YAYIN

Zıtlıkların aşkı Medeni Haller sete çıktı! Setten ilk kareler paylaşıldı

Sinehane Film Prodüksiyon yapımcılığında; Selçuk Aydemir ve Ebru Aydemir’in birlikte yazdığı, aynı zamanda Selçuk Aydemir’in yönettiği Medeni Hâller’den ilk klaket seti geldi.

Giriş Tarihi:
Zıtlıklardan doğan bir aşk hikâyesini anlatan, başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in yer aldığı film, hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz gün sete çıktı!

Filmde boşanma avukatı Aylin karakterini canlandıran Özge Gürel ve nikah memuru Ozan karakterine hayat veren Gökhan Alkan'a oyuncu kadrosunda Burak Çelik, Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe eşlik ediyor.

TV yayın hakları atv'de olan, orijinal hikâyesi ve komediye doyuracak anlatımıyla seyircisiyle buluşmak için sabırsızlanıyor.

KÜNYE

Yapım :Sinehane

Yönetmen :Selçuk Aydemir

Senaryo :Ebru Aydemir

Oyuncular :Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik, Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe.

