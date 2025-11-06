Zıtlıkların aşkı Medeni Haller sete çıktı! Setten ilk kareler paylaşıldı

Zıtlıklardan doğan bir aşk hikâyesini anlatan, başrollerinde Özge Gürel , Gökhan Alkan ve Burak Çelik 'in yer aldığı film, hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz gün sete çıktı!

Filmde boşanma avukatı Aylin karakterini canlandıran Özge Gürel ve nikah memuru Ozan karakterine hayat veren Gökhan Alkan 'a oyuncu kadrosunda Burak Çelik , Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe eşlik ediyor.

Kaynak: atv

TV yayın hakları atv'de olan, orijinal hikâyesi ve komediye doyuracak anlatımıyla seyircisiyle buluşmak için sabırsızlanıyor.