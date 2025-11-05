PODCAST CANLI YAYIN

Muazzez Abacı’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakıma alındı!

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Ünlü sanatçının menajeri, Abacı’nın son sağlık durumu hakkında bilgi vererek dua istedi. İşte detaylar...

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ABD'de hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Abacı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 1 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası stent takılarak tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının menajeri, Abacı'nın son sağlık durumu hakkında bilgi vererek dua istedi.

Menajer Budak, sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve bu nedenle yeniden yoğun bakıma alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için"

