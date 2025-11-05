Muazzez Abacı’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakıma alındı!

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Menajer Budak, sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve bu nedenle yeniden yoğun bakıma alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için"