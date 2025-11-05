Muazzez Abacı’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakıma alındı!

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ABD'de hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Abacı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 1 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası stent takılarak tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.