Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak anne-baba oldu! Minik bebekleriyle ilk kare geldi

Oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak, ilk bebekleri Devin Çitanak’ı kucaklarına aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, oğullarıyla ilk kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Hoş geldin oğlumuz” notunu düştü. 2022 yılında evlenen çift, uzun süredir büyük bir heyecanla bekledikleri bu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, eşi Çağrı Çıtanak ile birlikte büyük bir mutluluğu yaşadı. Çift, uzun süredir heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. 2022 yılında evlenen ikili, ilk çocukları Devin Çitanak'ı dün kucaklarına aldı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, daha önce 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.

Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından, çift Instagram hesaplarından Devin ile çektirdikleri ilk kareyi paylaşarak, "Hoş geldin oğlumuz" notunu düştü.

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak, sosyal medyada takipçileriyle bu mutluluklarını paylaşırken, hayranlarından da tebrik mesajları geldi.

İşte o paylaşım...

"DAHA ÖNCE HİSSETMEDİĞİM BİR SICAKLIK HİSSEDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde duygularını samimi bir şekilde dile getiren oyuncu, mesajında şunları ifade etmişti:

"Anne olmama çok az kaldı. Söylemesi bile enteresanlıklarla dolduruyor içimi. Bu süreci olabildiğince akışına, bebeğimin ruhuna, hissettiklerime bırakarak geçirmeye çalıştım. Kaygılanıyorum bazen, korkuyorum. Düşününce içimde daha önce hissetmediğim bir sıcaklık hissediyorum sonra. Ne olursa olsun hep huzurlu hissettiriyor beni. Kucağıma almaya az kaldı bebeğimi, sağlıkla, huzurla güzellikle olsun diye her cümlenin sonuna ekliyorum.

O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu. Şaşkınım. Mesleğimi çok özledim. Gerçekten. O kadar ki; gözlerim doluyor bazen, hele ki güzel oynanmış, iyi etüt edilmiş sahneler, projeler gördüğümde... Ama ne enteresanmış ki, bu kadar mesleğe aşık olmama rağmen, bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum. Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluğum oldu. İyi dileklerinizi, güzel sözlerinizi aylardır okuyorum. Topluca teşekkür etmiş, bu temennilerinizin benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylemiş olayım. Son aya girdik, iyi enerjilerinizi dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve huzurlu bu halimizin sürmesi dileğiyle"

