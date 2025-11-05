Atlas bebek büyüdü! Zeynep Tuğçe Bayat’tan minik oğluyla yeni paylaşım

Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, minik oğulları Atlas ile mutluluk dolu anlarını sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor. Bayat, Instagram hesabından Atlas'ın son karelerini takipçileriyle buluşturdu.
Çift, Ağustos 2020'de evlenmiş, 31 Ocak'ta dünyaya gelen oğulları Atlas ile hayatlarına yepyeni bir neşe katmıştı.
Doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bayat, hayranlarına teşekkür ederek "Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.