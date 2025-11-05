PODCAST CANLI YAYIN

Atlas bebek büyüdü! Zeynep Tuğçe Bayat’tan minik oğluyla yeni paylaşım

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile mutluluk dolu anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Bayat, minik Atlas’ın yeni fotoğraflarını Instagram’dan yayımlayarak takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Atlas bebek büyüdü! Zeynep Tuğçe Bayat’tan minik oğluyla yeni paylaşım

Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, minik oğulları Atlas ile mutluluk dolu anlarını sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor. Bayat, Instagram hesabından Atlas'ın son karelerini takipçileriyle buluşturdu.

Çift, Ağustos 2020'de evlenmiş, 31 Ocak'ta dünyaya gelen oğulları Atlas ile hayatlarına yepyeni bir neşe katmıştı.

Doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bayat, hayranlarına teşekkür ederek "Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Bayat, Atlas ile geçirdiği keyifli anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem aile yaşamından kareler sunuyor hem de minik bebeğin büyüme sürecini hayranlarına gösteriyor.

Son paylaşılan fotoğraflar, Atlas'ın sevimli halleriyle beğeni topladı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

