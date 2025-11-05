Atlas bebek büyüdü! Zeynep Tuğçe Bayat’tan minik oğluyla yeni paylaşım

Kaynak: Sosyal medya

Doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bayat, hayranlarına teşekkür ederek "Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.