PODCAST CANLI YAYIN

16 gündür tedavi gören Sibil Çetinkaya hastaneden son halini paylaştı: Hiç unutmayacağım bunu!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Instagram hesabında hastane odasından yeni bir paylaşımda bulundu ve son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Son halini yayınlamayı da ihmal etmeyen Çetinkaya, “En kötü günümüz böyle olsun, bunu hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi:
16 gündür tedavi gören Sibil Çetinkaya hastaneden son halini paylaştı: Hiç unutmayacağım bunu!

Fenomen Sibil Çetinkaya, günlerdir devam eden hastane sürecinden ardından sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı. Yüksek ateş ve halsizlikle mücadele eden 31 yaşındaki Çetinkaya, takipçilerini korkutan paylaşımları sonrası son durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

16 gündür tedavi gören Çetinkaya, önceki açıklamalarında "Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Değerlerim iyiye gidiyor" diyen Çetinkaya, daha sonra şu açıklamada bulunmuştu: "Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek. Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"HİÇ UNUTMAYACAĞIM BUNU"

Tedavisi devam eden fenomen, son durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

Çetinkaya, destek olan takipçilerine ve annesine şu sözlerle teşekkür etti: "16 gündür benimle kalan, bir an bile yanımdan ayrılmayan, hastane odasını eve çeviren, sonsuz sevgi veren, 24 saat uyanık olan, her gün değerlerimi not alan, endişelerini içinde sevgisini dışında yaşayan o müthiş insan. Her gün sıklıkla mesaj atan, bana ulaşamayınca aile bireylerimden haber bekleyen, her gün beni ne kadar çok sevdiğini söyleyip dua eden, duacı olan. Enerjin olsun olmasın biz hep buradayız diyen, bu ekrandan sevgini veren: Bunu okuyan sizler. İyi ki varsınız. Allah beterinden korusun hepimizi. En kötü günümüz böyle olsun. Ama hakkınız ödenmez. Hiç unutmayacağım bunu. Teşekkür ederim"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok