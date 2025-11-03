16 gündür tedavi gören Sibil Çetinkaya hastaneden son halini paylaştı: Hiç unutmayacağım bunu!

Fenomen Sibil Çetinkaya, günlerdir devam eden hastane sürecinden ardından sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı. Yüksek ateş ve halsizlikle mücadele eden 31 yaşındaki Çetinkaya, takipçilerini korkutan paylaşımları sonrası son durumu hakkında bilgi verdi.
16 gündür tedavi gören Çetinkaya, önceki açıklamalarında "Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" ifadelerini kullanmıştı.
"Değerlerim iyiye gidiyor" diyen Çetinkaya, daha sonra şu açıklamada bulunmuştu: "Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek. Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim"