16 gündür tedavi gören Sibil Çetinkaya hastaneden son halini paylaştı: Hiç unutmayacağım bunu!

"HİÇ UNUTMAYACAĞIM BUNU"

Tedavisi devam eden fenomen, son durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

Çetinkaya, destek olan takipçilerine ve annesine şu sözlerle teşekkür etti: "16 gündür benimle kalan, bir an bile yanımdan ayrılmayan, hastane odasını eve çeviren, sonsuz sevgi veren, 24 saat uyanık olan, her gün değerlerimi not alan, endişelerini içinde sevgisini dışında yaşayan o müthiş insan. Her gün sıklıkla mesaj atan, bana ulaşamayınca aile bireylerimden haber bekleyen, her gün beni ne kadar çok sevdiğini söyleyip dua eden, duacı olan. Enerjin olsun olmasın biz hep buradayız diyen, bu ekrandan sevgini veren: Bunu okuyan sizler. İyi ki varsınız. Allah beterinden korusun hepimizi. En kötü günümüz böyle olsun. Ama hakkınız ödenmez. Hiç unutmayacağım bunu. Teşekkür ederim"