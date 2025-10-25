PODCAST CANLI YAYIN

Ozan Güven kadına şiddetten hapse girecek! Ceza öncesi sessizliğini bozdu: “Kimseye şiddet uygulamadım, iftiraların bitmesini istiyorum”

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 45 günlük hapis cezası öncesi kameraların karşısına çıktı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Güven, “Kimseye şiddet uygulamadım. Böyle bir durumun ayakta kalması mümkün değil” sözleriyle kendini savundu.

Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 13 Haziran 2020'de yaşanan olayın ardından iki taraf da birbirinden şikâyetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında açıkladığı kararında Güven'i "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken; "hakaret" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından beraatine karar vermişti.

Mahkeme, Güven'in Bulutsuz'a vurduğu iddia edilen abajuru "silah" olarak değerlendirdi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı ancak üst mahkeme, yerel mahkemenin kararında herhangi bir usul veya esas hatası bulunmadığını belirterek cezayı onadı.

Denetimli serbestlik kapsamında cezasında indirime gidilen Güven, kalan 45 günlük süreyi açık cezaevinde tamamlayacak.

"BEN ONA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Güven, "100 Yıl Magazin" programında yayınlanan basın toplantısında yaptığı açıklamada kamuoyuna seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Beni seven, tanıyan ya da inanan her kadının kalbinde en ufak bir şüphe bıraktıysam, hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek ondan (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim, çünkü ben ona hiçbir şey yapmadım."

"KİMSEYİ DARP ETMEDİM"

Hakkındaki iddiaları reddeden oyuncu, olay gecesine ilişkin şöyle konuştu:

"Ben o gece kimseyi darbetmedim. Birine tokat atılsa, yumruk atılsa, bir yeri kırılır, çıkar. Böyle bir durum söz konusu değil. Ertesi gün kendisi yardımcımın arabasını isteyip Bursa'ya gitmek istiyor. Bu nasıl olur?"

Ozan Güven, olayın kurgulandığını öne sürerek, "Bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığını görmemek için vicdansız olmak gerekir" dedi.

"ŞİDDET OBJESİ MİYİM BEN"

30 yıllık kariyerinde şiddetle anılmak istemediğini vurgulayan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Benim fotoğrafım her olayda kullanılmaya başlandı. Şiddet objesi miyim ben? Böyle bir imajı hak etmiyorum. 30 yıldır bu meslekteyim, ama suratımı değiştiremem. Rollerim yüzümden sert görünüyorum belki ama bu, beni öyle biri yapmaz."

Cezasına ilişkin de konuşan Güven,"45 günse 45 gün. Gerekiyorsa gider yatarım ama üzerime atılan bu iftiraların artık bitmesini istiyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.

