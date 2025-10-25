8 gündür hastanede... Sibil Çetinkaya gözyaşlarını tutamadı: Korkunç bir gece geçirdim

Sibil Çetinkaya, oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşk ve aldıkları ayrılık kararıyla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Evlenecekleri yönündeki iddialar, çiftin aldıkları ayrılık kararıyla son bulmuş, Çetinkaya bu kararı sosyal medyada takipçilerine duyurmuştu.
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Sibil Çetinkaya, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü fenomen, 8 gündür hastanede tedavi görüyor ve ateşi bir türlü düşmüyor.
Sağlık durumuyla ilgili endişelerini paylaşan Çetinkaya, hastaneden bir karesini yayınlayarak "Korkunç bir gece geçirdim" dedi.