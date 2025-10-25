PODCAST CANLI YAYIN

8 gündür hastanede... Sibil Çetinkaya gözyaşlarını tutamadı: Korkunç bir gece geçirdim

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 8 gündür hastanede tedavi görüyor. Ateşi düşmeyen ve durumuyla ilgili endişelerini paylaşan Çetinkaya, hastaneden bir karesini yayınlayarak “Korkunç bir gece geçirdim” dedi. Ünlü ismin yayınladığı karede gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Sibil Çetinkaya, oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşk ve aldıkları ayrılık kararıyla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Evlenecekleri yönündeki iddialar, çiftin aldıkları ayrılık kararıyla son bulmuş, Çetinkaya bu kararı sosyal medyada takipçilerine duyurmuştu.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Sibil Çetinkaya, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü fenomen, 8 gündür hastanede tedavi görüyor ve ateşi bir türlü düşmüyor.

Sağlık durumuyla ilgili endişelerini paylaşan Çetinkaya, hastaneden bir karesini yayınlayarak "Korkunç bir gece geçirdim" dedi.

Çetinkaya paylaşımında, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" ifadelerini kullandı.

Fenomen isim, takipçilerine yaşadığı durumu yansıttığı için özür diledi: "Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor, tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş, bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim, kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."

Gözyaşlarına hakim olamayan fenomen isme sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

