8 gündür hastanede... Sibil Çetinkaya gözyaşlarını tutamadı: Korkunç bir gece geçirdim

Çetinkaya paylaşımında, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Fenomen isim, takipçilerine yaşadığı durumu yansıttığı için özür diledi: "Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor, tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş, bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim, kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."