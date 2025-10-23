“Benden duyun” deyip hastalığını duyurmuştu! Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy hayatını kaybetti

Kaynak: Sosyal medya
"BENDEN DUYUN İSTEDİM"
Kansere yakalanan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim"
Kaynak: Sosyal medya
Neşe Aksoy Kimdir?
İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
"Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.
Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı.