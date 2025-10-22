Selena'nın Kıvılcım'ı hayalini gerçeğe dönüştürdü! İşte Hazal Şenel’in yeni mesleği...

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Şenel, yeni başlangıcını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına."