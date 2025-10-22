PODCAST CANLI YAYIN

Selena'nın Kıvılcım'ı hayalini gerçeğe dönüştürdü! İşte Hazal Şenel’in yeni mesleği...

Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Hazal Şenel, kariyerinde bambaşka bir yola girdi. Uzun süredir hayalini kurduğu yeni mesleğine adım atan Şenel’in yeni mesleği sevenlerini şaşırttı.

Bir dönemin sevilen dizileri Selena ile tanınan oyuncu Hazal Şenel, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Uzun süredir hayalini kurduğu yeni mesleğine adım atan Şenel, sürpriz bir şekilde işletmeciliğe yöneldi.

Kendi kafesini açarak girişimci kimliğini ortaya koyan Şenel, kendi kafesinde hem işletmecilik yapıyor hem de müşterilerle birebir ilgileniyor.

Şenel, yeni işiyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hem sahnede hem de iş hayatında aktif olmayı sürdüren genç oyuncunun yeni girişimi, sevenlerinden de tam not aldı.

Hayalini gerçeğe dönüştüren genç oyuncunun bu yeni tercihi, sevenlerini oldukça şaşırttı ve takdir topladı.

NE OLMUŞTU?

Şenel, yeni başlangıcını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına."

