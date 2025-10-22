Selena'nın Kıvılcım'ı hayalini gerçeğe dönüştürdü! İşte Hazal Şenel’in yeni mesleği...

Bir dönemin sevilen dizileri Selena ile tanınan oyuncu Hazal Şenel, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Uzun süredir hayalini kurduğu yeni mesleğine adım atan Şenel, sürpriz bir şekilde işletmeciliğe yöneldi.
Kendi kafesini açarak girişimci kimliğini ortaya koyan Şenel, kendi kafesinde hem işletmecilik yapıyor hem de müşterilerle birebir ilgileniyor.
Şenel, yeni işiyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hem sahnede hem de iş hayatında aktif olmayı sürdüren genç oyuncunun yeni girişimi, sevenlerinden de tam not aldı.