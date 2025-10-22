PODCAST CANLI YAYIN

A.B.İ dizisinin başrolü Kenan İmirzalıoğlu’ndan yaş farkı açıklaması: Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ’de Afra Saraçoğlu ile partner olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’ndan yaş farkı açıklaması geldi. İmirzalıoğlu eleştirilere net bir yanıt verdi.

Yer aldığı başarılı projelerle dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) ile ekranlara dönüyor.

Başrolünde Afra Saraçoğlu'nun da yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu olurken, iki oyuncu arasındaki yaş farkı konuşulmaya başlandı.

"HİKAYEYİ İZLEDİĞİNİZ ZAMAN ANLAYACAKSINIZ"

Kenan İmirzalıoğlu se konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, yaş farkı üzerinden yapılan yorumlar sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:

"Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim, sonra sorarsınız."

A.B.İ HAKKINDA

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak, OGM Pictures yapımı 'A.B.İ' dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturuyor.

Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Dizide ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterini Kenan İmirzalıoğlu, Avukat Çağla karakterini ise Afra Saraçoğlu canlandıracak.

