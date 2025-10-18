PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Ürek hakkında endişelendiren iddia! Beyin sapında hasar mı oluştu?

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede entübe edilen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ürek'in, beyin sapında hasar oluştuğu öne sürüldü. Yani uyandırıldığında kalıcı hasar riski bulunuyor.

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, geçirdiği ani kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durduktan sonra ambulans ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir" denildi.

Acil olarak uygulanan anjiyoplasti işlemi ile tıkalı damar açılırken, "Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hastaneden gelen ikinci açıklamada ise, "Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız" ifadeleri yer aldı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv de sağlık durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

BEYİN SAPINDA HASAR

Milliyet'in haberine göre, yoğun bakımda uyutulan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi.

Kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği öne sürüldü.

