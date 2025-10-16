PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş’a vefa: Mezarını ziyaret edip ücretsiz konser verdi

İbrahim Tatlıses, 13 yıl önce aramızdan ayrılan Neşet Ertaş’ı unutmadı. Kırşehir’de mezarını ziyaret eden Tatlıses, “Derviş gibi mütevazı bir adamdı” diyerek duygularını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, Ertaş’ı iki kez programında ağırladığını belirterek onun her zaman sade ve saygılı duruşuyla hafızalarda yer ettiğini vurguladı. İşte detaylar...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 13 yıl önce aramızdan ayrılan Türk halk müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş'ı anmak için geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deydi. Tatlıses, Kırşehir'e giderek hem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti hem de düzenlenen anma gecesinde sahne aldı.

Kırşehir'e varır varmaz ilk olarak Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Tatlıses, aynı akşam kentteki bir otelde düzenlenen anma programında sahne aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; etkinlikten herhangi bir ücret talep etmeyen sanatçı, "O kadar türkülerini söyleyip ekmeğini yediğim ustanın hemşehrilerinden para alacak değilim" ifadelerini kullandı.

Tatlıses Kırşehir dönüşü ise Neşet Ertaş'la ilgili "Neşet Usta ile ilk kez bir turne sırasında uçakta tanıştık. Sonra iki kez benim programıma katıldı. Birlikte yemek yedik, türküler söyledik" dedi.

Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Programa çağırdığımızda ne bir isteği oldu ne bir zorluk çıkardı. Kalender, kendi halinde derviş gibi mütevazı bir adamdı. O gerçek bir sanatçıydı"

İbrahim Tatlıses'in Neşet Ertaş'a gösterdiği bu vefalı duruş, hem Kırşehir halkı hem de sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

