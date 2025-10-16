İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş’a vefa: Mezarını ziyaret edip ücretsiz konser verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 13 yıl önce aramızdan ayrılan Türk halk müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş'ı anmak için geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deydi. Tatlıses, Kırşehir'e giderek hem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti hem de düzenlenen anma gecesinde sahne aldı.
Kırşehir'e varır varmaz ilk olarak Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Tatlıses, aynı akşam kentteki bir otelde düzenlenen anma programında sahne aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; etkinlikten herhangi bir ücret talep etmeyen sanatçı, "O kadar türkülerini söyleyip ekmeğini yediğim ustanın hemşehrilerinden para alacak değilim" ifadelerini kullandı.