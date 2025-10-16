İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş’a vefa: Mezarını ziyaret edip ücretsiz konser verdi

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Tatlıses Kırşehir dönüşü ise Neşet Ertaş'la ilgili "Neşet Usta ile ilk kez bir turne sırasında uçakta tanıştık. Sonra iki kez benim programıma katıldı. Birlikte yemek yedik, türküler söyledik" dedi.

Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Programa çağırdığımızda ne bir isteği oldu ne bir zorluk çıkardı. Kalender, kendi halinde derviş gibi mütevazı bir adamdı. O gerçek bir sanatçıydı"