Cannes’da Türk dizilerinin parlayan yıldızı ATV!

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 41. kez kapılarını açtı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, fuarın ilk gününden itibaren dünya televizyon devleriyle buluşarak büyük ilgi gördü.

Kaynak: atv ATV'DEN GÖRKEMLİ LANSMAN! MIPCOM'un ilk günü, ATV Distribution ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle taçlandı. ATV'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri Karadeniz" (Waves of Love) Cannes'da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla uluslararası alıcılarla buluştu. Gecede, "Gözleri Karadeniz" dizisinin başrolleri Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, davetlilerle bir araya geldi. Türk oyunculara yabancı basın ve sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gösterildi. Dizinin uluslararası tanıtım fragmanları ve çok özel görüntüleri katılımcılarla paylaşıldı.