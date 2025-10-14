Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı Umre’ye gitti! Paylaşımına beğeni yağdı

Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı Damla Ersubaşı, kutsal topraklara gitti. Ünlü oyuncu, Umre ziyaretinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'ah keşke yapsaydım' ya da 'yapmasaydım' demedim. Dediysem bile hemen ardından 'Ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim. Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş. Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki"
Ersubaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarıma... Ailemle geçiremediğim zamanlar ya da bazen kendi ellerimle o zamanı çaldığım için en büyük kızgınlığım yine kendimeydi. Ama onu da yaşamam gerekiyormuş ki, her anın kıymetini ve değerini gerçekten anlayabileyim."