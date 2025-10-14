Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı Umre’ye gitti! Paylaşımına beğeni yağdı

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'ah keşke yapsaydım' ya da 'yapmasaydım' demedim. Dediysem bile hemen ardından 'Ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim. Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş. Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki"