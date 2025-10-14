PODCAST CANLI YAYIN

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı Umre’ye gitti! Paylaşımına beğeni yağdı

Sihirli Annem’de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, Umre’ye gitti. Kutsal topraklara giden ünlü isim, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ersubaşı’nın paylaşımları büyük ilgi gördü.

Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı Damla Ersubaşı, kutsal topraklara gitti. Ünlü oyuncu, Umre ziyaretinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'ah keşke yapsaydım' ya da 'yapmasaydım' demedim. Dediysem bile hemen ardından 'Ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim. Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş. Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki"

Ersubaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarıma... Ailemle geçiremediğim zamanlar ya da bazen kendi ellerimle o zamanı çaldığım için en büyük kızgınlığım yine kendimeydi. Ama onu da yaşamam gerekiyormuş ki, her anın kıymetini ve değerini gerçekten anlayabileyim."

Ünlü isim, "Babamla vedalaşmam gerekiyormuş mesela... Bu dünyaya geldi, yaşadı, nefesi sayılıydı...Yanımdan gitti. Ama kalbi hep kalbimde, kokusu hâlâ her an burnumda... Beni ben yapan her anım için, yaşadığım tüm tecrübelerim, tekamüllerim için... Sonsuz şükür" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ünlü oyuncu, bir başka paylaşımına da "Hissettiğim her duygumu, her anımı yaşayabildiğim için; bin şükür" notunu ekledi.

