PODCAST CANLI YAYIN

Rabia Soytürk ve Lucas Torreira sevgili mi? İlk açıklama geldi

Oyuncu Rabia Soytürk ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuya dair ilk açıklama ise Rabia Soytürk cephesinden geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rabia Soytürk ve Lucas Torreira sevgili mi? İlk açıklama geldi

Oyuncu Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikiliden Samet Vuruşan, geçen haftalarda "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz." demişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak ünlü çiftin bir süre sonra sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktıkları görüldü. Tam da bu esnada yeni aşk iddiası doğdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Rabia Soytürk'ün Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk açıklama Soytürk cephesinden geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

RABİA SOYTÜRK'TEN İDDİALARA İLK YANIT

Ece Erken yaptığı paylaşımla aşk iddialarına son noktayı koydu. Rabia Soytürk ile konuşan Ece Erken, "Sorduk yalan dedi Rabia" paylaşımında bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Türk Telekom
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
Peşinatsız, faizsiz, ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
Çağla Şıkel estetiği abarttı! Son halini görenler şoka uğradı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor