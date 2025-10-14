Rabia Soytürk ve Lucas Torreira sevgili mi? İlk açıklama geldi

Oyuncu Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikiliden Samet Vuruşan, geçen haftalarda "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz." demişti.