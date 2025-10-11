PODCAST CANLI YAYIN

Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Ufuk Özkan son halini paylaştı

Geçtiğimiz ay yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı. Hastane sonrası sosyal medya üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan oyuncudan yeni paylaşım geldi. Durumu iyiye giden Özkan, son halini gösteren yeni bir fotoğraf karesini yayınladı.

Geniş Aile'de canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.

İlk olarak hakkında "intihar girişiminde bulundu" yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu tarafından yalanlanarak, oyuncunun sadece gözlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, yaşadığı süreci şu sözlerle paylaşmıştı:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim"

Sağlık durumu iyiye giden ve yeniden sahnelere dönen ünlü oyuncudan yeni bir fotoğraf karesi geldi.

Seviyorsan Git Ayrıl Bence adlı tiyatro oyununun 3. sezonunda seyirciyle buluşmaya hazırlanan Özkan'ın paylaştığı karede sağlıklı ve enerjik görüntüsü dikkat çekti.

İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı...

