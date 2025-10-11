Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Ufuk Özkan son halini paylaştı

Kaynak: Sosyal medya

İlk olarak hakkında "intihar girişiminde bulundu" yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu tarafından yalanlanarak, oyuncunun sadece gözlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.