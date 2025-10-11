Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Ufuk Özkan son halini paylaştı

Geniş Aile'de canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.
İlk olarak hakkında "intihar girişiminde bulundu" yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu tarafından yalanlanarak, oyuncunun sadece gözlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.
Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, yaşadığı süreci şu sözlerle paylaşmıştı:
"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim"