Aileler rahatsız aktivistler tepkili! Netflix’e bir tepki de Lila Rose’dan: Çocuk eğlencesinde LGBT ideolojisini destekliyor!

Ailelerin artan tepkilerine rağmen tartışmalı içeriklerine devam eden Netflix, çocuklara yönelik LGBT temalı yapımlarla yeniden gündemde. Ünlü aktivist Lila Rose’un da sert çıkış yaptığı platforma karşı, dünya genelinde boykot çağrıları büyüyor.

Son dönemde içerik politikaları nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan dijital yayın platformu Netflix, bu kez çocuklara yönelik içerikleri nedeniyle tepkilerin odağında. Aileler, platformun LGBT temalı yapımları çocuklara yönelik olarak da yaygınlaştırdığını vurgulayarak sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

Tartışmalı içeriklerin artmasıyla birlikte birçok aile üyeliklerini iptal ederken, platforma karşı boykot çağrıları da giderek büyüyor. Eleştiriler, yalnızca ebeveynlerle sınırlı kalmadı. Amerikalı ünlü aktivist Lila Rose da Netflix'e sert tepki gösterdi.

Lila Rose, yaptığı açıklamada, "Netflix, eşcinsel ilişkileri ve LGBT gündemini zorlamak için bir çocuk karikatürü olan Jurassic World: Camp Cretaceous'u kullanıyor. Bu, masum çocuklar için bariz cinsel telkindir. Netflix'i boykot edin" ifadelerini kullandı.

Rose, "Netflix, çocuk eğlencesinde LGBT ideolojisini destekliyor. Çocuklarımızın beyin yıkamasını durdurmaya ve masumiyetlerini korumaya yardımcı olun" diyerek çağrıda bulundu.

