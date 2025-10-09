Aileler rahatsız aktivistler tepkili! Netflix’e bir tepki de Lila Rose’dan: Çocuk eğlencesinde LGBT ideolojisini destekliyor!

Son dönemde içerik politikaları nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan dijital yayın platformu Netflix, bu kez çocuklara yönelik içerikleri nedeniyle tepkilerin odağında. Aileler, platformun LGBT temalı yapımları çocuklara yönelik olarak da yaygınlaştırdığını vurgulayarak sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

Kaynak: Sosyal medya Tartışmalı içeriklerin artmasıyla birlikte birçok aile üyeliklerini iptal ederken, platforma karşı boykot çağrıları da giderek büyüyor. Eleştiriler, yalnızca ebeveynlerle sınırlı kalmadı. Amerikalı ünlü aktivist Lila Rose da Netflix'e sert tepki gösterdi.