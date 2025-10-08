Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı

PODCAST CANLI YAYIN

Türk televizyonlarının merakla beklenen, yayınlanmadan hem Türkiye’de hem de dünyada en çok konuşulan yeni dizisi Kuruluş Orhan, daha ekran yolculuğuna başlamadan dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. atv’nin merakla beklenen dizisi, reyting rekortmeni Kuruluş Osman’ın devamı olan “Kuruluş Orhan” henüz yayına girmeden 35 ülkeye satıldı. İşte detaylar...

Türk televizyonlarının merakla beklenen, yayınlanmadan hem Türkiye'de hem de dünyada en çok konuşulan yeni dizisi Kuruluş Orhan, daha ekran yolculuğuna başlamadan dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. ATV Distribution aracılığıyla şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşen dizi, yayın öncesi globaldeki bu ilgisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.

ARAP DÜNYASI VE RUSYA FEDERASYONU KURULUŞ ORHAN'I TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI İZLEYECEK

Kuruluş Orhan, hem Ortadoğu hem de Rusya'da Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlanacak. Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play ve Rusya Federasyonu ile eski BDT'nin önde gelen Pay TV ve dijital platformu İVİ, Kuruluş Orhan'ı eş zamanlı yayınlayacak.

Ekran yolculuğuna başlamadan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Mısır, Cezayir, Fas başta olmak üzere bütün MENA Bölgesi ile birlikte Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Bosna Hersek başta olmak üzere 35 ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Orhan, daha şimdiden dünya çapında büyük bir başarıya imza atmış oldu.

CANNES'E DAMGASINI VURACAK

Yayına başlamadan 35 ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Orhan'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Cannes'de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM'a da damgasını vurması bekleniyor.

Yayına girmeden hem Türkiye hem de globalde en çok konuşulan ve merakla beklenen Kuruluş Orhan, çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

