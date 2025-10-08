Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı

Türk televizyonlarının merakla beklenen, yayınlanmadan hem Türkiye'de hem de dünyada en çok konuşulan yeni dizisi Kuruluş Orhan, daha ekran yolculuğuna başlamadan dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. ATV Distribution aracılığıyla şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşen dizi, yayın öncesi globaldeki bu ilgisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: atv Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.