Yeşilçam oyuncusundan acı haber! Recep Bülbülses vefat etti

Yeşilçam'ın unutulmaz yardımcı oyuncularından Recep Bülbülses, müzik camiasında da adından söz ettirmişti. Bülbülses'ten acı haber geldi.
Onur Akay, ünlü ismin vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü isim, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Recep Bülbülses'in solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.
CENAZE BİLGİLERİ
Ünlü ismin naaşının bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Recep Bülbülses, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım" demişti.
"Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu dile getirmişti.