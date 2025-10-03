Yeşilçam oyuncusundan acı haber! Recep Bülbülses vefat etti

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Recep Bülbülses, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım" demişti.

"Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu dile getirmişti.