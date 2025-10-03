PODCAST CANLI YAYIN

Yeşilçam oyuncusundan acı haber! Recep Bülbülses vefat etti

Kariyerinde 90'ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses, Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Yeşilçam oyuncusundan acı haber geldi. Bülbülses, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi:
Yeşilçam oyuncusundan acı haber! Recep Bülbülses vefat etti

Yeşilçam'ın unutulmaz yardımcı oyuncularından Recep Bülbülses, müzik camiasında da adından söz ettirmişti. Bülbülses'ten acı haber geldi.

Onur Akay, ünlü ismin vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü isim, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Recep Bülbülses'in solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

CENAZE BİLGİLERİ

Ünlü ismin naaşının bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Recep Bülbülses, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım" demişti.

"Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu dile getirmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?