Afra Saraçoğlu bakımından ödün vermedi! Uçaktaki pozu çok konuşuldu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'A.B.İ' dizisiyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, yoğun iş temposuna rağmen güzellik rutininden vazgeçmiyor. Ünlü oyuncu, son olarak uçakta yüz maskesi yaparken çektiği samimi anları Instagram’da paylaşarak gündeme geldi. Bakımına verdiği önemle dikkat çeken Saraçoğlu, sosyal medyada beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu bakımından ödün vermedi! Uçaktaki pozu çok konuşuldu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'A.B.İ' dizisiyle atv ekranlarına izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Yolculuk sırasında uçakta yaptığı yüz bakım maskesini Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, yoğun dizi temposuna rağmen güzellik rutininden ödün vermediğini gösterdi.

Rahat kıyafetleriyle uçak koltuğunda otururken çekilen fotoğrafında yüzünde bakım maskesiyle samimi bir poz veren Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçileri, doğal güzelliğine yaptığı bu özeni ve sempatik tavrını överek, "Doğal güzelliğine güzellik katmışsın", "Gerçekten çok sempatiksin" ve "Uçakta bile bakımını ihmal etmiyorsun" gibi yorumlarla destek verdi.

İşte o paylaşım...

