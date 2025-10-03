Afra Saraçoğlu bakımından ödün vermedi! Uçaktaki pozu çok konuşuldu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'A.B.İ' dizisiyle atv ekranlarına izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.
Yolculuk sırasında uçakta yaptığı yüz bakım maskesini Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, yoğun dizi temposuna rağmen güzellik rutininden ödün vermediğini gösterdi.
Rahat kıyafetleriyle uçak koltuğunda otururken çekilen fotoğrafında yüzünde bakım maskesiyle samimi bir poz veren Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.