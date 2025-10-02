Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel Paris’te fırtına gibi esti: Şıklığıyla göz kamaştırdı

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na davetli olarak katıldı. Erçel zarif ve şık duruşuyla büyük beğeni topladı.
Erçel'in yeni çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılarak takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşımları kısa sürede geniş yankı bulurken, hayranları Hande Erçel'in tarzına beğeni yağdırdı.
Özgün tarzıyla dikkat çeken 31 yaşındaki Erçel, davetlisi olarak katıldığı etkinlikte basının yoğun ilgisiyle de karşılaştı.