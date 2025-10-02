PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel Paris’te fırtına gibi esti: Şıklığıyla göz kamaştırdı

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na davetli olarak katılarak dikkatleri üzerine çekti. Zarif ve şık duruşuyla moda dünyasının prestijli etkinliğinde beğeni toplayan Erçel’in yeni çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılarak hayranlarından büyük destek aldı. Ünlü ismin Paris’ten paylaşımları kısa sürede geniş yankı buldu.

Erçel'in yeni çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılarak takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşımları kısa sürede geniş yankı bulurken, hayranları Hande Erçel'in tarzına beğeni yağdırdı.

Özgün tarzıyla dikkat çeken 31 yaşındaki Erçel, davetlisi olarak katıldığı etkinlikte basının yoğun ilgisiyle de karşılaştı.

İşte Erçel'in Paris'teki kareleri...

