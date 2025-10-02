PODCAST CANLI YAYIN

Alişan’dan Sumud Gemisi’ne yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”

Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye yasadışı şekilde el konulurken şu ana kadar 29'u Türk 200'den fazla kişi de İsrail donanması tarafından esir alındı. Türkiye’den peş peşe tepkiler gelirken Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan da “İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!” diyerek öfke kustu.

Uluslararası sularda Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumud filosu, İsrail donanmasının saldırısına maruz kaldı. 30 gemiye yasadışı şekilde el konulurken, aralarında 29 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail tarafından esir alındı.

Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sen istediğin kadar 'Güç bende, para bende, istediğimi yaparım' de... İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!!! Herkes senden nefret ediyor, bugün gösterilerle nefretini kusacak sonra bir bakmışsın enkazında zıplayacak insanlar itrail"

