Sinan Akçıl’dan Berat Albayrak’a övgü dolu paylaşım: Bir neslin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı açıklamada Albayrak'a övgü dolu sözlerle yer veren Akçıl, birlikte geçirdikleri üç saatlik sohbetin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medya Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "3 saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı"