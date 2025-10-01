Kızı Yaz’la annelik yolculuğu... Gizem Karaca’dan samimi paylaşım: Biz mi beceremiyoruz?

Kaynak: Sosyal medya Kızıyla bir pozunu yayınlayan Karaca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "3 ay oldu. Emzirme aralarını biraz uzatmak lazımmış. Ev ahalisine '2 saat uykuyu 3'e çıkarmamız lazım ben biraz nefes alayım bir kendime bakayım bir kahve içeyim' diye sitem ediyorum! Neyse uyuyor... 2 saat oluyor ben dolanıyorum, yalandan bir şeylerle ilgileniyorum falan. Sonra bi bakıyorum kendimi onu uyurken karşısında izlerken buluyorum. Son bir saati zar zor onu özleyerek geçiriyorum"

Kaynak: Sosyal medya Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bir gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum"

Kaynak: Sosyal medya Sosyal medyada gördüklerinden de etkilendiğini dile getiren oyuncu, "O Instagram'da ki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bir bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum" dedi.