Kızı Yaz’la annelik yolculuğu... Gizem Karaca’dan samimi paylaşım: Biz mi beceremiyoruz?

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 3 ay önce kızı Yaz’ı dünyaya getiren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya üzerinden yaşadığı annelik sürecini samimi bir dille paylaştı. Ünlü oyuncu, 3 ay boyunca yaşadığı zorluklara değinerek takipçilerine “Biraz nefes alayım” diyerek içten bir mesaj verdi. İşte Gizem Karaca’nı o paylaşımı...

Giriş Tarihi:
Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi işletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında evlenen oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın sevincini yaşıyor.

3 ay önce Leyla Yaz adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yaşadığı tecrübeleri sık sık takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annelik yolculuğunu sosyal medya hesabından samimi bir şekilde dile getiren oyuncu, yaşadığı zorluklardan bahsederken duygusal yanlarını da gözler önüne serdi.

Kızıyla bir pozunu yayınlayan Karaca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "3 ay oldu. Emzirme aralarını biraz uzatmak lazımmış. Ev ahalisine '2 saat uykuyu 3'e çıkarmamız lazım ben biraz nefes alayım bir kendime bakayım bir kahve içeyim' diye sitem ediyorum! Neyse uyuyor... 2 saat oluyor ben dolanıyorum, yalandan bir şeylerle ilgileniyorum falan. Sonra bi bakıyorum kendimi onu uyurken karşısında izlerken buluyorum. Son bir saati zar zor onu özleyerek geçiriyorum"

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bir gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum"

Sosyal medyada gördüklerinden de etkilendiğini dile getiren oyuncu, "O Instagram'da ki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bir bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum" dedi.

Gizem Karaca'nın bu samimi paylaşımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve takipçilerinden destek mesajları aldı.

İşte o paylaşım...

