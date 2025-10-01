PODCAST CANLI YAYIN

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Seda Sayan’a bomba itiraf: Röportaja gitmeyince 10 konseri iptal oldu

Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müsait olmadığı için bir röportajı reddettiğini söyleyen Kalaycıoğlu, bunun ardından tam 10 konserinin iptal edildiğini belirtti. Açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu ünlü ismin kim olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi:
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Seda Sayan’a bomba itiraf: Röportaja gitmeyince 10 konseri iptal oldu

Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, bir röportaj davetini reddettiği için tam 10 konserinin iptal edildiğini söyledi. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu sözlerin ardından, Kalaycıoğlu'nun bahsettiği "tanınan şarkıcı" kim olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Seda Sayan'ın programına konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir röportaj için davet edildim. Sonra müsait olmadığım için gidemedim. Şimdi isim vermeyeyim, tanınan bir isim. Ve gitmediğim için benim 10 tane konserim iptal edildi. Bu isim kendisi de şarkıcı"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Birçok sosyal medya kullanıcısı Kalaycıoğlu'nu desteklerken, kimliği merak edilen isimle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kalaycıoğlu, geniş kitlelerin dikkatini ilk kez Survivor Türkiye yarışmasıyla çekti. Yarışmada gösterdiği azim ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan genç isim, yarışma sonrası sosyal medyada büyük bir popülerlik yakaladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ardından müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, çıkardığı single'larla kısa sürede büyük ilgi topladı. Ses tonu, sahne enerjisi ve tarzıyla genç hayran kitlesiyle güçlü bir bağ kurmayı başaran şarkıcı, aşk hayatıyla da magazin manşetlerinde sık sık yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!