Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Seda Sayan’a bomba itiraf: Röportaja gitmeyince 10 konseri iptal oldu

Ünlü isim, bir röportaj davetini reddettiği için tam 10 konserinin iptal edildiğini söyledi. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu sözlerin ardından, Kalaycıoğlu'nun bahsettiği "tanınan şarkıcı" kim olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: Sosyal medya

Seda Sayan'ın programına konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir röportaj için davet edildim. Sonra müsait olmadığım için gidemedim. Şimdi isim vermeyeyim, tanınan bir isim. Ve gitmediğim için benim 10 tane konserim iptal edildi. Bu isim kendisi de şarkıcı"