Demet Akalın vasiyetinin açıkladı: Güllü’nün o sözleri hatırlatılınca...

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün vefatının ardından sanat dünyası yasa boğulurken, Demet Akalın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Güllü’nün “Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın” sözleri üzerine konuşan Akalın, vasiyetini açıkladı.

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ani vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm haberi sonrası sosyal medyada duygularını paylaşan Demet Akalın, hem yaşadığı üzüntüyü hem şaşkınlığı dile getirdi.

Akalın, sosyal medya paylaşımında, "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım. Hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın, hayata bu kadar tutunmuşken... Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü ifade etti.

Sanatçı ayrıca, Güllü'nün ölümüyle ilgili detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşallah" dedi.

Güllü'nün ani vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Akalın, bu kez sanatçının "Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" sözleriyle ilgili konuştu.

Güllü'nün "Ölürsem hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" sözleri sorulan Demet Akalın kendi vasiyetini açıkladı.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Demet Akalın "Benim hayatım hiç film falan olmasın. Vasiyetimdir" şeklinde konuştu.

Sağlığına dikkat ettiğini söyleyen isim üzüntüsünü dile getirdi.

