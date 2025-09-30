Demet Akalın vasiyetinin açıkladı: Güllü’nün o sözleri hatırlatılınca...

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü 'nün ani vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm haberi sonrası sosyal medyada duygularını paylaşan Demet Akalın , hem yaşadığı üzüntüyü hem şaşkınlığı dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Akalın, sosyal medya paylaşımında, "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım. Hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın, hayata bu kadar tutunmuşken... Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü ifade etti.

Sanatçı ayrıca, Güllü'nün ölümüyle ilgili detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşallah" dedi.