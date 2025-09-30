Ahu Yağtu hastane odasından paylaştı: İşte son sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül'de yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerin ardından kendisine beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Geçirdiği acil operasyonların ardından sağlık durumu merak edilen Yağtu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sın sağlık durumunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya

Yağtu'nun bu paylaşımı hayranlarını hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

Tedavisi devam eden Ahu Yağtu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği ve moralinin yüksek olduğu öğrenildi. Ünlü isme sosyal medyada da binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.