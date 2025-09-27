Cemre Baysel'den karavan pozları olay oldu: Baktıkça daha da güzelleşiyor!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla hem dikkat çekmiş hem de hayranlarını endişelendirmişti.
Güller ve Günahlar dizisinin başrolünde yer alan Cemre Baysel dizi setinde bir kaza geçirmiş ve sargılı bacağı ile çekilen bir karesini "Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar" notuyla paylaşmıştı.
Cemre Baysel'den bu kez bambaşka bir paylaşım geldi. Baysel, karavanından kendi yaptığı makyaj fotoğraflarını paylaşınca, beğeni yağmuruna tutuldu.