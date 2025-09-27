PODCAST CANLI YAYIN

Cemre Baysel'den karavan pozları olay oldu: Baktıkça daha da güzelleşiyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde sette geçirdiği kaza sonrası yaptığı paylaşımla takipçilerinin endişelendirmişti. Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. “Makyaj benden” notuyla bir paylaşımda bulunan Baysel, karavan pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Cemre Baysel'den karavan pozları olay oldu: Baktıkça daha da güzelleşiyor!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla hem dikkat çekmiş hem de hayranlarını endişelendirmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Güller ve Günahlar dizisinin başrolünde yer alan Cemre Baysel dizi setinde bir kaza geçirmiş ve sargılı bacağı ile çekilen bir karesini "Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar" notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cemre Baysel'den bu kez bambaşka bir paylaşım geldi. Baysel, karavanından kendi yaptığı makyaj fotoğraflarını paylaşınca, beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Baysel'in makyaj paylaşımına takipçileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir takipçisi ise Cemre Baysel'in paylaşımına "Fotoğraflara baktıkça daha da güzelleşiyor" yorumunda bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...