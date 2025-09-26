‘Annem şu an benimle mi’ diye düşünürken aklına geldi! Nilperi Şahinkaya vefat eden annesinin çantasındaki o notu günler sonra fark etti

PODCAST CANLI YAYIN

Geçen ağustos ayında kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ın vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Zor günler yaşayan Şahinkaya, annesinin çantasına günler sonra dokunduğunda karşılaştığı anlamlı bir notu sosyal medyada paylaştı. Nilperi Şahinkaya’nın bu duygusal paylaşımı, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural 31 Ağustos'ta vefat etmişti. Acı haberle sarsılan Şahinkaya'nın, annesi Meltem Vural'ı kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşım takipçilerini endişelendirmişti.

Paylaşımına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüş, kısa bir süre sonra da paylaşımı silmişti.

Şahinkaya'nın menajeri, olaya ilişkin 2. Sayfa'ya konuşmuş ve şöyle demişti: "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok"

YENİ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Annesinin çantasına günler sonra bakan Şahinkaya, karşılaştığı notu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı: La vie est belle, yani hayat güzel"

İşte o paylaşım...

