‘Annem şu an benimle mi’ diye düşünürken aklına geldi! Nilperi Şahinkaya vefat eden annesinin çantasındaki o notu günler sonra fark etti

Paylaşımına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüş, kısa bir süre sonra da paylaşımı silmişti.

Kaynak: Sosyal medya

Şahinkaya'nın menajeri, olaya ilişkin 2. Sayfa'ya konuşmuş ve şöyle demişti: "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok"