Sokakta düşüp bayılmıştı! Ahu Yağtu taburcu oldu! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama...

Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Yağtu'nun tedavi sürecine başlandığı ve tetkiklerin yapıldığı açıklanmıştı.
Oyuncunun menajerlik şirketi Yağtu'nun durumu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
Sevenlerini endişelendiren Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem sağlık durumunu paylaştı hem de taburcu olduğunu duyurdu.