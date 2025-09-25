PODCAST CANLI YAYIN

Sokakta düşüp bayılmıştı! Ahu Yağtu taburcu oldu! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama...

Geçirdiği baygınlık sonrası yapılan tetkiklerde beyninde biri patlamak üzere dört anevrizma tespit edilen oyuncu Ahu Yağtu, başarılı müdahalelerin ardından hastaneden taburcu oldu. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Yağtu, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Sokakta düşüp bayılmıştı! Ahu Yağtu taburcu oldu! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama...

Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Yağtu'nun tedavi sürecine başlandığı ve tetkiklerin yapıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncunun menajerlik şirketi Yağtu'nun durumu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sevenlerini endişelendiren Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem sağlık durumunu paylaştı hem de taburcu olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçirdiği vertigo atağı nedeniyle sokakta bayılarak yere düşen Ahu Yağtu, yapılan kontrollerinde beyninde biri patlama riski taşıyan dört adet anevrizma tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yağtu, süreci yakından takip eden hayranlarına şu sözlerle seslendi: "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum" diyen ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ahu Yağtu'nun paylaşımının ardından sosyal medyada ünlü isme geçmiş olsun dilekleri yağdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Dünyanın gündemi Erdoğan-Trump zirvesi! Siyonist basında "F-35" paniği... "İsrail için sonuçları olacak"
Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu
Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!
Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti