Sokakta düşüp bayılmıştı! Ahu Yağtu taburcu oldu! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama...

Kaynak: Sosyal medya Geçirdiği vertigo atağı nedeniyle sokakta bayılarak yere düşen Ahu Yağtu, yapılan kontrollerinde beyninde biri patlama riski taşıyan dört adet anevrizma tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medya Yağtu, süreci yakından takip eden hayranlarına şu sözlerle seslendi: "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi"