Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz ile eşi Samar Deniz'in mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samar Deniz, Instagram hesabından paylaştığı samimi ve romantik fotoğraflarla dikkat çekti.
Çiftin birlikte olduğu karelere duygusal bir not düşen Samar, "Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik." sözleriyle aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.
Özcan Deniz'in griye dönmüş saçları ve sakalları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni toplayan paylaşım, hayranları tarafından büyük beğeni aldı.