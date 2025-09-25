PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi Samar Deniz, Instagram’da paylaştığı romantik karelerle aşkını bir kez daha dile getirdi. “Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik” sözleriyle birlikteliklerinin gücünü vurguladı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz ile eşi Samar Deniz'in mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samar Deniz, Instagram hesabından paylaştığı samimi ve romantik fotoğraflarla dikkat çekti.

Çiftin birlikte olduğu karelere duygusal bir not düşen Samar, "Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik." sözleriyle aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.

Özcan Deniz'in griye dönmüş saçları ve sakalları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni toplayan paylaşım, hayranları tarafından büyük beğeni aldı.

"EŞİM BENDE BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Özcan Deniz, konuk olduğu bir YouTube kanalında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti. Deniz, o konuşmasında şu sözlere yer vermişti: "Eşim gerçekten çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen kadın. Her zaman hayatta ruh eşi derler, galiba böyle bir şey varmış... Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi"

Deniz, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Şu an yaşadığım şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam mümkün değil. 50 yıllık yorucu ciddi bir maraton yaşadım. Şu an niçin bunları yaptığımı, neden bu kadar koştuğumu, neden bu kadar badireler atlatarak bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler"

Deniz, eşiyle nasıl tanıştıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Samar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı. Samar'a olmayacağını söyledim. 4-5 yıl sonra Samar'dan bana bir mesaj geldi iyi misin diye. Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi ve çocuğumla iyi anlaşıyorlar"

