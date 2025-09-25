Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık...

Kaynak: Sosyal medya "EŞİM BENDE BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ" Özcan Deniz, konuk olduğu bir YouTube kanalında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti. Deniz, o konuşmasında şu sözlere yer vermişti: "Eşim gerçekten çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen kadın. Her zaman hayatta ruh eşi derler, galiba böyle bir şey varmış... Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi"

Deniz, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Şu an yaşadığım şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam mümkün değil. 50 yıllık yorucu ciddi bir maraton yaşadım. Şu an niçin bunları yaptığımı, neden bu kadar koştuğumu, neden bu kadar badireler atlatarak bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler"