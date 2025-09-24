Hayranlarını korkuttu! Yasemin Şefkatli hastane odasından duyurdu: Ameliyat olacağım

Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapan Şefkatli, son olarak soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede göbek fıtığı olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Hastane odasından paylaşımda bulunan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı: "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat"