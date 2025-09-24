PODCAST CANLI YAYIN

Hayranlarını korkuttu! Yasemin Şefkatli hastane odasından duyurdu: Ameliyat olacağım

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasından paylaştığı fotoğrafla ameliyat olacağını duyuran ünlü isim, takipçilerinden destek mesajları aldı.

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikiz oğulları, 22 Ocak 2025'te dünyaya gelmişti.

Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapan Şefkatli, son olarak soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede göbek fıtığı olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Hastane odasından paylaşımda bulunan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı: "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat"

Oğluyla çekilen fotoğrafını da paylaşan oyuncu, "Bir süre kucak yok. Ağır kaldırmamam gerekiyormuş. Kafana bunu mu taktı diyeceksiniz... Nedense bir tek bunu taktım" dedi.

