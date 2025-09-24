Hayranlarını korkuttu! Yasemin Şefkatli hastane odasından duyurdu: Ameliyat olacağım

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikiz oğulları, 22 Ocak 2025'te dünyaya gelmişti.
Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapan Şefkatli, son olarak soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede göbek fıtığı olduğunu öğrendiğini dile getirdi.
Hastane odasından paylaşımda bulunan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı: "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat"