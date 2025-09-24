PODCAST CANLI YAYIN

Gizem Karaca’dan ‘Yaz’lı paylaşım: Yeni hayatımızın son 3 ayı...

İlk kez annelik sevincini yaşayan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. “Yeni hayatımızın son 3 ayı” notuyla yaptığı paylaşımda hem duygusal hem de esprili ifadeler kullanan Karaca’nın bileğindeki “Yaz” detayı da dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Gizem Karaca’dan ‘Yaz’lı paylaşım: Yeni hayatımızın son 3 ayı...

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Gizem Karaca, annelik heyecanını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen Karaca, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Güzel oyuncu, 26 Haziran'da dünyaya gelen kızına Leyla Yaz adını vermişti. Annelik sürecini sosyal medya hesabından samimi paylaşımlarla takipçileriyle paylaşan Karaca, son olarak "Yeni hayatımızın son 3 ayı" notuyla yaptığı duygusal bir gönderiyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Bol sütlü, tükürük mendilli, pışpışlamaktan baş dönmeli, bir sürü yaşanan ilkli" ifadeleriyle hem esprili hem de içten bir dille annelik serüvenini anlatan Karaca'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayrıca bileğinde taşıdığı ve dikkat çeken "Yaz" yazılı bileklik de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Karaca'nın bu detayı, kızına duyduğu sevginin küçük ama anlamlı bir yansıması olarak yorumlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Annelik heyecanını her anında yaşayan Gizem Karaca, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Google'den "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!