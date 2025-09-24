Gizem Karaca’dan ‘Yaz’lı paylaşım: Yeni hayatımızın son 3 ayı...

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Gizem Karaca, annelik heyecanını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen Karaca, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Güzel oyuncu, 26 Haziran'da dünyaya gelen kızına Leyla Yaz adını vermişti. Annelik sürecini sosyal medya hesabından samimi paylaşımlarla takipçileriyle paylaşan Karaca, son olarak "Yeni hayatımızın son 3 ayı" notuyla yaptığı duygusal bir gönderiyle dikkat çekti.