Eser ve Berfu Yenenler’in yeni evi gündem oldu! Dekorasyonu görenler: Anaokulu gibi!

Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile hayatını birleştirdi. Aynı yıl ilk çocukları Kuzey dünyaya gelirken, 2021 yılında ikinci oğulları Mete de aileye katıldı. Berfu Yenenler, sosyal medyada ailesiyle sık sık paylaşımlar yapıyor ve samimi anlarını takipçileriyle buluşturuyor.
Yenenler çifti, son olarak yeni taşındıkları evleriyle sosyal medyada gündem oldu. Berfu Yenenler, Instagram hesabından "Taşınma bağımlısı Berfu" notuyla paylaştığı video ile takipçilerine yeni evlerinin kapılarını açtı. Ancak, çiftin dekorasyon tercihleri sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorumlar aldı.
Yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşayan çiftin bu süreci, Berfu'nun paylaştığı video ile geniş kitlelere ulaştı. Ancak ev dekorasyonuyla ilgili yapılan yorumlar, özellikle Berfu Yenenler'in tercihlerine eleştirel yaklaşımları beraberinde getirdi.