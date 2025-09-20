Eser ve Berfu Yenenler’in yeni evi gündem oldu! Dekorasyonu görenler: Anaokulu gibi!

PODCAST CANLI YAYIN

Eser ve Berfu Yenenler çifti, yeni taşındıkları evleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Berfu Yenenler'in "Taşınma bağımlısı Berfu" notuyla paylaştığı video, takipçilerinden karışık tepkiler aldı. Ünlü çiftin ev dekorasyonuyla ilgili yapılan yorumlar, sosyal medyada eğlenceli tartışmalara yol açtı.

Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile hayatını birleştirdi. Aynı yıl ilk çocukları Kuzey dünyaya gelirken, 2021 yılında ikinci oğulları Mete de aileye katıldı. Berfu Yenenler, sosyal medyada ailesiyle sık sık paylaşımlar yapıyor ve samimi anlarını takipçileriyle buluşturuyor.

Yenenler çifti, son olarak yeni taşındıkları evleriyle sosyal medyada gündem oldu. Berfu Yenenler, Instagram hesabından "Taşınma bağımlısı Berfu" notuyla paylaştığı video ile takipçilerine yeni evlerinin kapılarını açtı. Ancak, çiftin dekorasyon tercihleri sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorumlar aldı.

Yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşayan çiftin bu süreci, Berfu'nun paylaştığı video ile geniş kitlelere ulaştı. Ancak ev dekorasyonuyla ilgili yapılan yorumlar, özellikle Berfu Yenenler'in tercihlerine eleştirel yaklaşımları beraberinde getirdi.

Bazı takipçiler, evin tasarımını "Güzel bir anaokulu olmuş" ve "Anaokulu gibi" şeklinde esprili ifadelerle yorumladı. Hatta "İyi ki mimar değilsin" gibi alaycı yorumlar da dikkat çekti.

Sosyal medyanın renkli yorumları arasında, Yenenler çiftinin yeni evinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesi temennileri de yer aldı.

İşte Eser ve Berfu Yenenler'in çok konuşulan evinden kareler...

