Bella Hadid’in Lyme hastalığıyla mücadelesi sürüyor! Anne Yolanda Hadid'den kızına duygusal mesaj

Lyme hastalığıyla zorlu bir mücadele veren Bella Hadid’e annesinden yürek burkan paylaşım! Yıllardır süren tedavi sürecinde kızı Bella Hadid’in yanından ayrılmayan Yolanda Hadid, sosyal medya paylaşımıyla hem duygulandırdı hem de destek mesajlarıyla gündem oldu.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelse de son dönemde mankenliğe ara vererek Lyme hastalığıyla verdiği mücadele ile adından söz ettiriyor.

Güzelliği ve modellik kariyeriyle milyonların beğenisini kazanan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lyme hastalığı nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak kaldığını ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini belirtmişti. "Kusura bakmayın, hep ortadan kayboluyorum. Sizleri seviyorum" notuyla hayranlarına seslenen Hadid, sevenlerinden destek mesajları almıştı.

Bella Hadid'in bu paylaşımının ardından annesi Yolanda Hadid de duygusal bir mesajla kızına destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadid, kızının 2013 yılında konulan Lyme hastalığı teşhisinden bu yana yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

"Sen çok güçlü ve cesursun. Hiçbir çocuk tedavisi olmayan bir hastalıkla bu kadar acı çekmemeli" diyen Yolanda Hadid, şu ifadeleri kullandı: "2013'te teşhis konulduğundan beri çok zor bir dönem yaşadın ama asla pes etmedin. Her başarısız tedaviye, her engelle karşılaşmana rağmen hep savaşmaya devam ettin"

Anne Hadid, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seninle gurur duyuyorum, daima yanında olacağım. Bu hastalık bizi yıksa da biz her seferinde yeniden ayağa kalkıyoruz. Daha iyi günler için birlikte mücadele edeceğiz. Sen gerçek bir savaşçısın... Seni çok seviyorum"

Yolanda Hadid'in bu yürek burkan paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, hem Bella'ya hem de annesine geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajlarını yorumlara bıraktı.

