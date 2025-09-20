Bella Hadid’in Lyme hastalığıyla mücadelesi sürüyor! Anne Yolanda Hadid'den kızına duygusal mesaj

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelse de son dönemde mankenliğe ara vererek Lyme hastalığıyla verdiği mücadele ile adından söz ettiriyor.
Güzelliği ve modellik kariyeriyle milyonların beğenisini kazanan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lyme hastalığı nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak kaldığını ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini belirtmişti. "Kusura bakmayın, hep ortadan kayboluyorum. Sizleri seviyorum" notuyla hayranlarına seslenen Hadid, sevenlerinden destek mesajları almıştı.
Bella Hadid'in bu paylaşımının ardından annesi Yolanda Hadid de duygusal bir mesajla kızına destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadid, kızının 2013 yılında konulan Lyme hastalığı teşhisinden bu yana yaşadığı zorluklara dikkat çekti.